Concert En passant par le Bitcherland Paul d’Amour Site verrier de Meisenthal Meisenthal
Concert En passant par le Bitcherland Paul d’Amour Site verrier de Meisenthal Meisenthal samedi 22 novembre 2025.
Concert En passant par le Bitcherland Paul d’Amour
Site verrier de Meisenthal 1 Place Robert Schuman Meisenthal Moselle
Tarif : – – EUR
20
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-11-22 20:00:00
fin : 2025-11-22 23:30:00
Date(s) :
2025-11-22
Depuis un an, Paul d’Amour sillonne le Pays de Bitche à la rencontre de ses habitants. De leurs récits est née une création musicale inédite un hommage poétique et vibrant à ce territoire qui lui tient tant à cœur.
Sur scène, Paul d’Amour sera entouré d’un quatuor de musiciens aux parcours singuliers Clarisse Catarino, accordéoniste qui a partagé la scène avec Renaud, Nicolas Quéré, réalisateur du prochain album de Feu! Chatterton, Maxime Tisserand, maître des machines et de la clarinette, et Marc-Antoine Schmitt, solide contrebassiste. Ensemble, ils tissent un univers riche, à la croisée des styles et des sensibilités.
Un spectacle qui réserve de nombreuses surprises des chorales d’enfants et de travailleurs ESAT, de la danse, et une atmosphère conviviale où se mêleront émotion et partage.
On compte sur vous pour cette soirée unique et exceptionnelle !Tout public
20 .
Site verrier de Meisenthal 1 Place Robert Schuman Meisenthal 57960 Moselle Grand Est +33 3 87 96 82 91
English :
For the past year, Paul d?Amour has been criss-crossing the Pays de Bitche, meeting its inhabitants. Their stories have given rise to an original musical creation: a poetic and vibrant tribute to this land that is so close to his heart.
On stage, Paul d?Amour will be surrounded by a quartet of musicians with singular backgrounds: Clarisse Catarino, accordionist who has shared the stage with Renaud, Nicolas Quéré, producer of the next Feu! Chatterton album, Maxime Tisserand, master of machines and clarinet, and Marc-Antoine Schmitt, solid double bass player. Together, they weave a rich universe at the crossroads of styles and sensibilities.
A show with many surprises in store: choirs of children and ESAT workers, dance, and a convivial atmosphere of emotion and sharing.
We’re counting on you for this unique and exceptional evening!
German :
Seit einem Jahr reist Paul d’Amour durch das Pays de Bitche, um seine Bewohner zu treffen. Aus ihren Erzählungen entstand eine völlig neue musikalische Kreation: eine poetische und vibrierende Hommage an diese Region, die ihm so sehr am Herzen liegt.
Auf der Bühne wird Paul d’Amour von einem Quartett einzigartiger Musiker umgeben: Clarisse Catarino, Akkordeonistin, die mit Renaud auf der Bühne stand, Nicolas Quéré, Regisseur des nächsten Albums von Feu! Chatterton, Maxime Tisserand, Meister der Maschinen und der Klarinette, und Marc-Antoine Schmitt, ein solider Kontrabassist. Gemeinsam schaffen sie ein reiches Universum, in dem sich verschiedene Stile und Empfindlichkeiten kreuzen.
Ein Spektakel mit vielen Überraschungen: Kinderchöre und Chöre von ESAT-Arbeitern, Tanz und eine gesellige Atmosphäre, in der sich Emotionen und Gemeinsamkeiten vermischen.
Wir zählen auf Sie für diesen einzigartigen und außergewöhnlichen Abend!
Italiano :
Da un anno Paul d’Amour attraversa il Pays de Bitche per incontrare i suoi abitanti. Le loro storie hanno dato vita a una creazione musicale originale: un omaggio poetico e vibrante a questa terra che gli sta così a cuore.
Sul palco, Paul d’Amour sarà circondato da un quartetto di musicisti dal background singolare: Clarisse Catarino, fisarmonicista che ha condiviso il palco con Renaud, Nicolas Quéré, produttore del prossimo album di Feu! Chatterton, Maxime Tisserand, maestro di macchine e clarinetto, e Marc-Antoine Schmitt, solido contrabbassista. Insieme, tessono un ricco universo all’incrocio di stili e sensibilità.
Lo spettacolo riserva molte sorprese: cori di bambini e di lavoratori dell’ESAT, danza e un’atmosfera amichevole in cui si fondono emozione e condivisione.
Contiamo su di voi per questa serata unica ed eccezionale!
Espanol :
Desde hace un año, Paul d’Amour recorre el Pays de Bitche para conocer a sus habitantes. Sus historias han dado lugar a una creación musical original: un homenaje poético y vibrante a esta tierra tan cercana a su corazón.
Sobre el escenario, Paul d’Amour se rodeará de un cuarteto de músicos con trayectorias singulares: Clarisse Catarino, acordeonista que ha compartido escenario con Renaud, Nicolas Quéré, productor del próximo álbum de Feu! Chatterton, Maxime Tisserand, maestro de las máquinas y del clarinete, y Marc-Antoine Schmitt, sólido contrabajista. Juntos, tejen un rico universo en la encrucijada de estilos y sensibilidades.
El espectáculo depara muchas sorpresas: coros de niños y de trabajadores de la ESAT, danza y un ambiente amistoso en el que confluyen la emoción y el compartir.
¡Contamos con usted para esta velada única y excepcional!
L’événement Concert En passant par le Bitcherland Paul d’Amour Meisenthal a été mis à jour le 2025-11-14 par OT DU PAYS DE BITCHE