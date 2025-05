Concert en plein air au château de la Plinguetière – Château de la Plinguetière, 6 juin 2025 20:00, .

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-06 20:00 – 22:00

Gratuit : oui Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

Chaque année, au début de l’été, les musiciens de l’Orchestre d’Harmonie des écoles de musique de Saint-Aignan de Grand Lieu et Bouguenais proposent un concert en plein air dans un lieu remarquable de l’une des deux communes. Le concert au Château conjugue ainsi musique et patrimoine.Le concept est simple et confortable : vous venez avec votre plaid, ou votre transat, vous vous installez face aux musiciens et vous profitez.Après les Jahardières et le parc du Grand Lieu du Conte, c’est le parc et le château de la Plinguetière qui seront le décor de cette nouvelle édition.Laissez-vous aller, c’est le début de l’été et il s’annonce musical !INFORMATIONS PRATIQUES Vendredi 06 juin à 20hParc du Château de la Plinguetière, 51 route du Champ de Foire44860 Saint-Aignan de Grand-LieuTout public – Gratuit – Accès libre

Château de la Plinguetière 44860

