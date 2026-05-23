Concert en plein air au château de la Plinguetière Château de La Plinguetière Saint-Aignan de Grand Lieu

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-05 20:00 – 22:00

Gratuit : oui Gratuit Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

Chaque année, au début de l’été, les musiciens de l’Orchestre d’Harmonie des écoles de musique de Saint-Aignan de Grand Lieu et Bouguenais proposent un concert en plein air dans un lieu remarquable de l’une des deux communes. Le concert au Château conjugue ainsi musique et patrimoine.Le concept est simple et confortable : vous venez avec votre plaid, ou votre transat, vous vous installez face aux musiciens et vous profitez.Cette année encore, le parc du château de la Plinguetière sera le décor de cette nouvelle édition.Laissez-vous aller, c’est le début de l’été et il s’annonce musical !INFORMATIONS PRATIQUES Vendredi 05 juin à 20hParc du Château de la Plinguetière, 51 route du Champ de Foire44860 Saint-Aignan de Grand-LieuTout public – Gratuit – Accès libre

Château de La Plinguetière Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

02 40 02 16 42 http://www.plinguetiere.fr/ contact@plinguetiere.fr https://www.saint-aignan-grandlieu.fr/fonctionnalites/agenda-133/concert-au-chateau-2883.html?cHash=3cb7c23d223617a1eb0473db7cd746e8



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