Concert en plein air Carantec
Concert en plein air Carantec mercredi 13 août 2025.
Concert en plein air
Place de la République Carantec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-13 16:30:00
fin : 2025-08-13
Date(s) :
2025-08-13
Concert plein air
Trio guitare/saxo, les j… Julian Texier / Julien Bataille / Jean Quillivic
Concert organisée par l’association « La petite place derrière L’église » .
Place de la République Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 78 33 00
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert en plein air Carantec a été mis à jour le 2025-08-06 par OT BAIE DE MORLAIX