Concert en plein air Carantec

Concert en plein air Carantec mercredi 13 août 2025.

Concert en plein air

Place de la République Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-13 16:30:00
fin : 2025-08-13

Date(s) :
2025-08-13

Concert plein air
Trio guitare/saxo, les j… Julian Texier / Julien Bataille / Jean Quillivic
Concert organisée par l’association « La petite place derrière L’église »   .

Place de la République Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 78 33 00 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert en plein air Carantec a été mis à jour le 2025-08-06 par OT BAIE DE MORLAIX