Concert en plein air Dolph Tshitsha et Arc en Ciel Music Limoges Esplanade Mas-Jambost Limoges

Concert en plein air Dolph Tshitsha et Arc en Ciel Music Limoges Esplanade Mas-Jambost Limoges vendredi 25 juillet 2025.

Concert en plein air Dolph Tshitsha et Arc en Ciel Music Limoges

Esplanade Mas-Jambost 11 Allée Maréchal Franchet d’Espèrey Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-25

fin : 2025-07-25

Date(s) :

2025-07-25

Cet été, l’artiste Dolph Tshitsha revient avec un spectacle musical vibrant SUKAA MUSIC. Programmé dans le cadre de la 2ᵉ édition des Musicales du Val, à l’initiative du centre social Le Chapeau Magique.

Accompagné du collectif pluridisciplinaire ARC EN CIEL MUSIC, qu’il a fondé en 2014 pour favoriser l’insertion des jeunes et promouvoir la diversité culturelle, Dolph Tshitsha propose une création originale mêlant danse, slam et rythmes de percussions. Un moment fort où l’énergie artistique devient un outil de lien social et de célébration de la pluralité.

Un spectacle unique à découvrir, entre émotion, engagement et partage. .

Esplanade Mas-Jambost 11 Allée Maréchal Franchet d’Espèrey Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 01 43 32 lechapeaumagique@wanadoo.fr

English : Concert en plein air Dolph Tshitsha et Arc en Ciel Music Limoges

German : Concert en plein air Dolph Tshitsha et Arc en Ciel Music Limoges

Italiano :

Espanol : Concert en plein air Dolph Tshitsha et Arc en Ciel Music Limoges

L’événement Concert en plein air Dolph Tshitsha et Arc en Ciel Music Limoges Limoges a été mis à jour le 2025-07-19 par OT Limoges Métropole