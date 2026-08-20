Concert en Plein Air, Mairie d’Hellemmes – Parc François Mitterrand, Hellemmes

Informations pratiques

Concert en Plein Air Samedi 19 septembre, 14h15 Mairie d’Hellemmes – Parc François Mitterrand Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:15:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:15:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Concert de l’orchestre d’Harmonie d’Hellemmes dans le Parc François Mitterrand

Mairie d’Hellemmes – Parc François Mitterrand 155 rue Roger Salengro 59260 Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France La Mairie de la Commune d’Hellemmes, au coeur de son jardin remarquable Arrêt Bus et Métro M1 : Mairie d’Hellemmes

Concert de l’orchestre d’Harmonie d’Hellemmes dans le Parc François Mitterrand

©