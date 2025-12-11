Concert en plein air Place François Ledoux Savenay

Concert en plein air

Place François Ledoux 35 Rue Saint-Michel Savenay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14 11:00:00

fin : 2026-01-14

Date(s) :

2026-01-14

La musique classique descendra dans la rue sur le marché de Savenay. Une parenthèse artistique et conviviale, accessible à tous (repli prévu à la mairie, salle du conseil, en cas de pluie). .

+33 2 40 58 72 76 culture@ville-savenay.fr

English :

