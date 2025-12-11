Concert en plein air Place François Ledoux Savenay
Place François Ledoux 35 Rue Saint-Michel Savenay Loire-Atlantique
La musique classique descendra dans la rue sur le marché de Savenay. Une parenthèse artistique et conviviale, accessible à tous (repli prévu à la mairie, salle du conseil, en cas de pluie). .
Place François Ledoux 35 Rue Saint-Michel Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 58 72 74 culture@ville-savenay.fr
