Concert en rOnd et châtaignes Salle des fêtes Larrival Argelouse
Concert en rOnd et châtaignes Salle des fêtes Larrival Argelouse samedi 11 octobre 2025.
Concert en rOnd et châtaignes
Salle des fêtes Larrival 496 Route de Sore Argelouse Landes
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Concert en rOnd des Sans Additif suivi d’une soirée châtaignes.
5€ l’entrée, Gratuit pour les moins de 12 ans
Réservations avant le 06/10 auprès du comité des fêtes
06 80 45 63 64 ou 06 71 39 49 05
Salle des fêtes Larrival 496 Route de Sore Argelouse 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 45 63 64 mathon_therese@orange.fr
English : Concert en rOnd et châtaignes
Concert en rOnd by Sans Additif followed by a chestnut evening.
5? admission, free for children under 12
Reservations by 06/10 with the Comité des fêtes
06 80 45 63 64 or 06 71 39 49 05
German : Concert en rOnd et châtaignes
Konzert im ROnd der Sans Additif mit anschließendem Kastanienabend.
5? Eintritt, kostenlos für Kinder unter 12 Jahren
Reservierungen bis zum 06.10. beim Festkomitee
06 80 45 63 64 oder 06 71 39 49 05
Italiano :
Concerto en rOnd dei Sans Additif seguito da una serata a base di castagne.
ingresso 5, gratuito per i minori di 12 anni
Prenotazioni entro il 06/10 presso il comitato delle feste
06 80 45 63 64 o 06 71 39 49 05
Espanol : Concert en rOnd et châtaignes
Concierto en rOnd de Sans Additif seguido de una velada de castañas.
5 ¤ entrada, gratis para menores de 12 años
Reservas antes del 06/10 en el comité des fêtes
06 80 45 63 64 o 06 71 39 49 05
