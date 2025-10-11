Concert en rOnd et châtaignes Salle des fêtes Larrival Argelouse

Concert en rOnd des Sans Additif suivi d’une soirée châtaignes.

5€ l’entrée, Gratuit pour les moins de 12 ans

Réservations avant le 06/10 auprès du comité des fêtes

06 80 45 63 64 ou 06 71 39 49 05

Salle des fêtes Larrival 496 Route de Sore Argelouse 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 45 63 64 mathon_therese@orange.fr

English : Concert en rOnd et châtaignes

Concert en rOnd by Sans Additif followed by a chestnut evening.

5? admission, free for children under 12

Reservations by 06/10 with the Comité des fêtes

06 80 45 63 64 or 06 71 39 49 05

German : Concert en rOnd et châtaignes

Konzert im ROnd der Sans Additif mit anschließendem Kastanienabend.

5? Eintritt, kostenlos für Kinder unter 12 Jahren

Reservierungen bis zum 06.10. beim Festkomitee

06 80 45 63 64 oder 06 71 39 49 05

Italiano :

Concerto en rOnd dei Sans Additif seguito da una serata a base di castagne.

ingresso 5, gratuito per i minori di 12 anni

Prenotazioni entro il 06/10 presso il comitato delle feste

06 80 45 63 64 o 06 71 39 49 05

Espanol : Concert en rOnd et châtaignes

Concierto en rOnd de Sans Additif seguido de una velada de castañas.

5 ¤ entrada, gratis para menores de 12 años

Reservas antes del 06/10 en el comité des fêtes

06 80 45 63 64 o 06 71 39 49 05

