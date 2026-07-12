Concert en Roues Libres Musique classique Pont-Croix
jeudi 6 août 2026 · Pont-Croix
Informations pratiques
Pont-Croix
Concert en Roues Libres Musique classique
Collégiale Notre Dame de Roscudon Pont-Croix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Deux passions réunissent ces 5 musiciens : la musique classique et le vélo. Ils se produisent partout en France et à l’étranger, et en été, ils se retrouvent pour des tournées de concerts.
Au programme, de grands compositeurs : Bach, Vivaldi, Telemann…. Qu’ils interpréteront avec talent.
L’entrée est libre, la sortie est au chapeau. .
Collégiale Notre Dame de Roscudon Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert en Roues Libres Musique classique Pont-Croix a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
À voir aussi à Pont-Croix (Finistère)
- Concert du 15 juillet Festival de Pont-Croix Pont-Croix 15 juillet 2026
- Chasse aux [K]uriosités Pont-Croix 16 juillet 2026
- Jeu de piste “L’Inconnu du Cap” Pont-Croix 16 juillet 2026
- Concert du 16 juillet Festival de Pont-Croix Pont-Croix 16 juillet 2026
- Concert du 17 juillet Festival de Pont-Croix Pont-Croix 17 juillet 2026