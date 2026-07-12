UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pont-Croix

Concert en Roues Libres Musique classique Pont-Croix

jeudi 6 août 2026 · Pont-Croix

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Collégiale Notre Dame de Roscudon
Ville
29790 Pont-Croix
Département
Finistère
Tarif

Pont-Croix

Concert en Roues Libres Musique classique

Collégiale Notre Dame de Roscudon Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:00:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Deux passions réunissent ces 5 musiciens : la musique classique et le vélo. Ils se produisent partout en France et à l’étranger, et en été, ils se retrouvent pour des tournées de concerts.

Au programme, de grands compositeurs : Bach, Vivaldi, Telemann…. Qu’ils interpréteront avec talent.

L’entrée est libre, la sortie est au chapeau.   .

Collégiale Notre Dame de Roscudon Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert en Roues Libres Musique classique Pont-Croix a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

À voir aussi à Pont-Croix (Finistère)