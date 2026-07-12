Informations pratiques

Pont-Croix

Concert en Roues Libres Musique classique

Collégiale Notre Dame de Roscudon Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 20:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Deux passions réunissent ces 5 musiciens : la musique classique et le vélo. Ils se produisent partout en France et à l’étranger, et en été, ils se retrouvent pour des tournées de concerts.

Au programme, de grands compositeurs : Bach, Vivaldi, Telemann…. Qu’ils interpréteront avec talent.

L’entrée est libre, la sortie est au chapeau. .

Collégiale Notre Dame de Roscudon Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Concert en Roues Libres Musique classique Pont-Croix a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz