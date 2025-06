CONCERT « EN SOL MINEUR » A L’EGLISE AVENE Avène 5 juillet 2025 07:00

Le Foyer rural d’Avène propose un concert « en sol mineur » à l’église d’Avène suivi d’un verre de l’amitié.

Participation libre. RDV à l’église à 18h30

Avène 34260 Hérault Occitanie +33 6 78 01 08 51

English :

The Foyer rural d’Avène proposes a concert « en sol mineur » at the Avène church, followed by a friendly drink.

Free admission. RDV at the church at 6:30pm

German :

Das Foyer rural d’Avène schlägt ein Konzert « in g-Moll » in der Kirche von Avène vor, gefolgt von einem Glas Freundschaft.

Die Teilnahme ist frei. Treffpunkt in der Kirche um 18.30 Uhr

Italiano :

Il Foyer rural d’Avène propone un concerto « en sol mineur » nella chiesa di Avène seguito da un aperitivo conviviale.

Ingresso libero. Ritrovo presso la chiesa alle 18.30

Espanol :

El Foyer rural d’Avène ofrece un concierto « en sol mineur » en la iglesia de Avène seguido de una copa amistosa.

Entrada gratuita. Punto de encuentro en la iglesia a las 18.30 h

