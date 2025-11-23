Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert en soutien à l’Ukraine Salle Communale Cléden-Cap-Sizun

Salle Communale 12 Rue de Ballydehob Cléden-Cap-Sizun Finistère

Début : 2025-11-23 15:00:00
2025-11-23

Concert en soutien à l’Ukraine Cap O d’Astres
Armand & Céline Chansons et guitare   .

Salle Communale 12 Rue de Ballydehob Cléden-Cap-Sizun 29770 Finistère Bretagne +33 6 82 56 19 98 

