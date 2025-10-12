Concert en soutien à Marya Kalesnikava place Ste Croix Loudun

Concert en soutien à Marya Kalesnikava place Ste Croix Loudun dimanche 12 octobre 2025.

place Ste Croix collégiale Ste Croix Loudun Vienne

Début : 2025-10-12
2025-10-12

Concert Bach, Haendel, Vivaldi, Bizet, Grieg, Piazzola
en soutien à Marya Kalesnikava, musicienne professionnelle biélorusse, prisonnière d’opinion, emprisonnée au secret et gravement malade avec la participation de l’Ecole de Cordes.   .

place Ste Croix collégiale Ste Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 22 22 

