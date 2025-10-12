Concert en soutien à Marya Kalesnikava place Ste Croix Loudun
Concert en soutien à Marya Kalesnikava place Ste Croix Loudun dimanche 12 octobre 2025.
Concert en soutien à Marya Kalesnikava
place Ste Croix collégiale Ste Croix Loudun Vienne
Gratuit
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
2025-10-12
Concert Bach, Haendel, Vivaldi, Bizet, Grieg, Piazzola
en soutien à Marya Kalesnikava, musicienne professionnelle biélorusse, prisonnière d’opinion, emprisonnée au secret et gravement malade avec la participation de l’Ecole de Cordes. .
place Ste Croix collégiale Ste Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 22 22
