Concert en soutien à Radio Craponne – la Grenette Craponne-sur-Arzon, 1 juin 2025 16:40, Craponne-sur-Arzon.

Haute-Loire

Concert en soutien à Radio Craponne la Grenette Place du Marchédial Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-01 16:40:00

fin : 2025-06-01

Date(s) :

2025-06-01

Radio Craponne vous donne rendez-vous pour une après-midi musicale pour le plaisir de vos oreilles… et pour soutenir votre radio préférée !

Un témoignage de gratitude envers ses 42 ans de loyaux services.

la Grenette Place du Marchédial

Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 30 00

English :

Radio Craponne invites you to an afternoon of music for the pleasure of your ears… and to support your favorite radio station!

A token of our gratitude for 42 years of loyal service.

German :

Radio Craponne lädt Sie zu einem musikalischen Nachmittag ein, um Ihre Ohren zu verwöhnen… und um Ihren Lieblingssender zu unterstützen!

Ein Zeichen der Dankbarkeit für seine 42 Jahre treuen Dienstes.

Italiano :

Radio Craponne vi invita a un pomeriggio di musica per il vostro piacere di ascoltare… e per sostenere la vostra radio preferita!

Un segno di gratitudine per 42 anni di fedele servizio.

Espanol :

Radio Craponne le invita a una tarde de música para su placer auditivo… ¡y para apoyar a su emisora favorita!

Una muestra de nuestra gratitud por 42 años de leal servicio.

