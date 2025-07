Concert En tête à texte Route de Beg Ar Groas La Forest-Landerneau

Concert En tête à texte Route de Beg Ar Groas La Forest-Landerneau dimanche 27 juillet 2025.

Concert En tête à texte

Route de Beg Ar Groas Cafe de la Gare La Forest-Landerneau Finistère

Début : 2025-07-27 18:00:00

fin : 2025-07-27 19:30:00

Date(s) :

2025-07-27

Un duo de chanson française poétique et engagé, porté par deux frères passionnés. Leur spectacle mêle humour, émotion, fables théâtralisées et musiques aux influences manouches et folk. Une expérience sensible et riche, à ne pas manquer. .

Route de Beg Ar Groas Cafe de la Gare La Forest-Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 20 20 80

