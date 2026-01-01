Concert En tête à textes Nuits de la lecture Médiathèque La P@sserelle Tréméven

Concert En tête à textes Nuits de la lecture

Médiathèque La P@sserelle 4 Place de l'Église Tréméven Finistère

Début : 2026-01-23 19:00:00

fin : 2026-01-23 20:00:00

2026-01-23

Paroles incisives, mélodies poétiques, ouvrez grand vos esgourdes et laissez-vous emporter par les voix graves et groovy d’ En tête à texte !

Ce duo breton, porté par les frères Gilles et Kergann Le Cornec, viendra cueillir vos oreilles et exalter votre âme de vivant ! Tantôt question/réponse, tantôt unisson, leur connivence crée un spectacle musical unique…

Tous deux guitaristes, pianistes et chanteurs, leurs voix s’allient dans les cordes de cet amour fraternel et leur complicité éclaire d’une nouvelle manière notre regard sur le monde.

Nombre de places limité, tout public dès 10 ans… .

Médiathèque La P@sserelle 4 Place de l'Église Tréméven 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 09 91 16

