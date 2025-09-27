Concert en trio au Conservatoire Jean-Philippe Rameau Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau PARIS

Concert en trio au Conservatoire Jean-Philippe Rameau Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau PARIS samedi 27 septembre 2025.

Le 20ème siècle est déjà bien commencé lorsque Saint-Saëns, Ibert, Caplet, Roussel, Ravel, Maurice Emmanuel composent leurs œuvres pour piano, flûte et voix. L’occasion pour l’auditeur de découvrir les sonorités mêlées de la flûte et de la voix, de profiter de la diversité des répertoires en duo et en trio avec piano. La douceur de la flute se mêle aux accents vocaux portés par les arpèges et les lignes pianistiques.

Avec Valérie Amsellem (flûte traversière), Cécile Côte (chant) et Stefania Lombardo (piano)

Concert à 16h, en salle Collet. Entrée libre selon les places disponibles.

Nos artistes enseignantes mettent la voix à l’honneur

Le samedi 27 septembre 2025

de 16h00 à 17h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-27T19:00:00+02:00

fin : 2025-09-27T20:30:00+02:00

Date(s) : 2025-09-27T16:00:00+02:00_2025-09-27T17:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau 3 Ter rue Mabillon 75006 PARIS

+33155427620 https://www.facebook.com/p/Conservatoire-Jean-Philippe-Rameau-Paris-6%C3%A8me-61550538275890/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Conservatoire-Jean-Philippe-Rameau-Paris-6%C3%A8me-61550538275890/?locale=fr_FR