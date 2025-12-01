Concert Encore à Chœur Centre Culturel Athanor Guérande

Concert Encore à Chœur

Centre Culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Début : 2025-12-17 19:30:00

fin : 2025-12-17 20:30:00

2025-12-17

L’Ensemble Vocal Jeunes, l’Ensemble Vocal Adultes et le Jazz Vocal du conservatoire intercommunal se réunissent pour un concert de fin d’année à la chaleur communicative !

On vous attend nombreux pour célébrer cette fin d’année à nos côtés. .

Centre Culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 72 55 conservatoire.musique@cap-atlantique.fr

