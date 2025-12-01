Concert Encore à Chœur Centre Culturel Athanor Guérande
Concert Encore à Chœur Centre Culturel Athanor Guérande mercredi 17 décembre 2025.
Concert Encore à Chœur
Centre Culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17 19:30:00
fin : 2025-12-17 20:30:00
Date(s) :
2025-12-17
L’Ensemble Vocal Jeunes, l’Ensemble Vocal Adultes et le Jazz Vocal du conservatoire intercommunal se réunissent pour un concert de fin d’année à la chaleur communicative !
On vous attend nombreux pour célébrer cette fin d’année à nos côtés. .
Centre Culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 72 55 conservatoire.musique@cap-atlantique.fr
English :
L’événement Concert Encore à Chœur Guérande a été mis à jour le 2025-12-10 par ADT44