Concert Encore un peu de Noël Seebach
Concert Encore un peu de Noël Seebach dimanche 25 janvier 2026.
Concert Encore un peu de Noël
120 rue des Églises Seebach Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-01-25 17:00:00
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-25
Prolonger l’esprit de Noël en assistant à ce concert organisé par l’Ensemble Vocal de Seebach sous la direction de Luzia Storf !
Prolonger l’esprit de Noël en assistant à ce concert organisé par l’Ensemble Vocal de Seebach sous la direction de Luzia Storf ! .
120 rue des Églises Seebach 67160 Bas-Rhin Grand Est luzia-ecolemusique@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Extend the Christmas spirit by attending this concert organized by the Seebach Vocal Ensemble under the direction of Luzia Storf!
L’événement Concert Encore un peu de Noël Seebach a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de tourisme de l’Alsace Verte