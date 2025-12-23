Concert Endimanché Gainsbourg, Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen

Concert Endimanché Gainsbourg

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 17:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Le Chœur Entier vous propose un programme de chansons plus ou moins connues de ce personnage génial et controversé qu’est Serge Gainsbourg.

Le Chœur Entier vous propose un programme de chansons plus ou moins connues de ce personnage

génial et controversé qu’est Serge Gainsbourg. En solo, tous à l’unisson, en duo ou en voix harmonisées,

nous entonnerons des morceaux tels que Dépression au dessus du jardin, Requiem pour un con, l’Ami Caouette ou Les amours perdues. Le Chœur sera accompagné pour l’occasion par les mirifiques Olivier Riquart et Jean-Luc Nesta Mondelice.

Dirigé par Valéry Dekowski. Accompagné par Olivier Riquart & Jean-Luc Nesta Mondelice .

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Endimanché Gainsbourg

Le Ch?ur Entier presents a program of songs by the controversial genius Serge Gainsbourg.

L’événement Concert Endimanché Gainsbourg Caen a été mis à jour le 2025-12-23 par Calvados Attractivité