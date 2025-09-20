Concert Endro Duo Lesneven
Concert Endro Duo Lesneven samedi 20 septembre 2025.
Concert Endro Duo
Parc de la Maison d’accueil Lesneven Finistère
Début : 2025-09-20 20:30:00
fin : 2025-09-20 22:30:00
Date(s) :
2025-09-20
À travers les sonorités et les timbres de leur deux instruments acoustiques Klervi Rouyer, harpiste, et Neven Le Pennec, guitariste invitent le spectateur à un voyage musical traversant diverses ambiances sonores d’un univers sensible, chaleureux et pétillant. .
Parc de la Maison d’accueil Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60
