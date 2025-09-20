Concert Endro Duo Lesneven

Concert Endro Duo Lesneven samedi 20 septembre 2025.

Concert Endro Duo

Parc de la Maison d’accueil Lesneven Finistère

20:30:00

22:30:00

2025-09-20

À travers les sonorités et les timbres de leur deux instruments acoustiques Klervi Rouyer, harpiste, et Neven Le Pennec, guitariste invitent le spectateur à un voyage musical traversant diverses ambiances sonores d’un univers sensible, chaleureux et pétillant. .

Parc de la Maison d’accueil Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

