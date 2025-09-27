Concert Endro Route de la Petite Palud Landerneau

Concert Endro Route de la Petite Palud Landerneau samedi 27 septembre 2025.

Concert Endro

Route de la Petite Palud Médiathèque Per Jakez helias Landerneau Finistère

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2025-09-27 17:00:00

fin : 2025-09-27 18:00:00

Date(s) :

2025-09-27

La médiathèque invite le duo Endro pour un concert où se répondent harpe celtique et guitare.

Klervi Rouyer et Neven Le Pennec forment Endro, un duo dont la complicité se reflète à tout instant.

Ensemble, ils composent ayant pour fil conducteur la thématique du voyage et celle de la mer.

Ils créent une bulle chaleureuse, dans laquelle l’auditeur est libre d’aller où il veut.

La subtilité des mélodies et le son puissant des basses de la harpe s’allient aux couleurs sensibles et à la rythmique solide menée par la guitare.

À travers leur jeu moderne où l’improvisation est essentielle, on perçoit parfois des couleurs sud-américaines ou afro, parmi d’autres influences funk ou jazz. .

Route de la Petite Palud Médiathèque Per Jakez helias Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 85 76 00

