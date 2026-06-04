Concert Endro Chapelle Chapelle Saint-Philibert Moëlan-sur-Mer
Concert Endro Chapelle Chapelle Saint-Philibert Moëlan-sur-Mer dimanche 26 juillet 2026.
Moëlan-sur-Mer
Concert Endro
Chapelle Chapelle Saint-Philibert 4 Allée de la Chapelle Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Klervi Rouyer et Neven Le Pennec forment Endro, un duo dont la complicité se reflète à tout instant. Ensemble, ils composent ayant pour fil conducteur la thématique du voyage et celle de la mer.
Ils créent une bulle chaleureuse, dans laquelle l’auditeur est libre d’aller où il veut.
La subtilité des mélodies et le son puissant des basses de la harpe s’allient aux couleurs sensibles et à la rythmique solide menée par la guitare.
À travers leur jeu moderne où l’improvisation est essentielle, on perçoit parfois des couleurs sud-américaines ou afro, parmi d’autres influences funk ou jazz. .
Chapelle Chapelle Saint-Philibert 4 Allée de la Chapelle Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 06 44 45 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Endro Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS
À voir aussi à Moëlan-sur-Mer (Finistère)
- Marché des Producteurs Brigneau Parking du Nautic Bar Moëlan-sur-Mer 4 juin 2026
- Vente directe à la Ferme de la Main au Panier Lieu-dit Kernijane Coz Moëlan-sur-Mer 5 juin 2026
- Festival Rêves d’Océans Thème Les animaux et nous Cinéma le Kerfany Moëlan-sur-Mer 7 juin 2026
- Concert Haendel Dixit Dominus et Extraits du Messie, chœur soliste et orchestre église St Melaine Moëlan-sur-Mer 7 juin 2026
- Longe-côte Marche aquatique avec Moïse Parking de la Plage de Kerfany Moëlan-sur-Mer 9 juin 2026