Concert Endro Chapelle Chapelle Saint-Philibert Moëlan-sur-Mer

Moëlan-sur-Mer

Concert Endro

Chapelle Chapelle Saint-Philibert 4 Allée de la Chapelle Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Klervi Rouyer et Neven Le Pennec forment Endro, un duo dont la complicité se reflète à tout instant. Ensemble, ils composent ayant pour fil conducteur la thématique du voyage et celle de la mer.

Ils créent une bulle chaleureuse, dans laquelle l’auditeur est libre d’aller où il veut.

La subtilité des mélodies et le son puissant des basses de la harpe s’allient aux couleurs sensibles et à la rythmique solide menée par la guitare.

À travers leur jeu moderne où l’improvisation est essentielle, on perçoit parfois des couleurs sud-américaines ou afro, parmi d’autres influences funk ou jazz. .

Chapelle Chapelle Saint-Philibert 4 Allée de la Chapelle Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 06 44 45 20

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English :

L’événement Concert Endro Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS