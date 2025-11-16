Concert enfants Je vogue ! Chants du voyage La Kanopé II Lagord
Concert enfants Je vogue ! Chants du voyage La Kanopé II Lagord dimanche 16 novembre 2025.
Concert enfants Je vogue ! Chants du voyage
La Kanopé II 4 rue du Moulin Vendôme Lagord Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
moins de 10 ans/personne en situation de handicap
Début : 2025-11-16 16:00:00
Un concert de chants du voyage pour les enfants.
La Kanopé II 4 rue du Moulin Vendôme Lagord 17140 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 34 46 65 theatrekanope2@gmail.com
English : Children’s Concert Je vogue ! Chants du voyage
A concert of travel songs for children.
German : Kinderkonzert Je vogue ! Chants du voyage
Ein Konzert mit Liedern von der Reise für Kinder.
Italiano :
Un concerto di canzoni da viaggio per bambini.
Espanol : Concierto infantil Je vogue ! Chants du voyage
Un concierto de canciones de viajes para niños.
