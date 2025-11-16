Concert enfants Je vogue ! Chants du voyage La Kanopé II Lagord

Concert enfants Je vogue ! Chants du voyage

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

moins de 10 ans/personne en situation de handicap

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 16:00:00

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Un concert de chants du voyage pour les enfants.

La Kanopé II 4 rue du Moulin Vendôme Lagord 17140 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 34 46 65 theatrekanope2@gmail.com

English : Children’s Concert Je vogue ! Chants du voyage

A concert of travel songs for children.

German : Kinderkonzert Je vogue ! Chants du voyage

Ein Konzert mit Liedern von der Reise für Kinder.

Italiano :

Un concerto di canzoni da viaggio per bambini.

Espanol : Concierto infantil Je vogue ! Chants du voyage

Un concierto de canciones de viajes para niños.

