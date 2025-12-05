CONCERT ENHARMONIE SALLE DES FÊTES Seysses
CONCERT ENHARMONIE SALLE DES FÊTES Seysses samedi 7 février 2026.
SALLE DES FÊTES 225 Chemin des Boulbennes Seysses Haute-Garonne
Début : 2026-02-07 16:00:00
fin : 2026-02-07 18:00:00
2026-02-07
Venez assister à cette représentation de l’orchestre Enharmonie de Toulouse.
Par l’orchestre l’Enharmonie de Toulouse, dirigé par Serge Krichewsky Au profit de l’association Hopital Sourire .
SALLE DES FÊTES 225 Chemin des Boulbennes Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 00 63 culture@mairie-seysses.fr
Come and enjoy this performance by Toulouse’s Enharmonie orchestra.
