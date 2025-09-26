Concert Ennéagonne Culles-les-Roches

Concert Ennéagonne Culles-les-Roches vendredi 26 septembre 2025.

Concert Ennéagonne

Caveau Culles-les-Roches Saône-et-Loire

Début : 2025-09-26 20:00:00

fin : 2025-09-26

2025-09-26

Les chanteurs d’Ennéagone nous proposent un beau voyage dans l’univers musical de la Renaissance, l’âge d’or de la polyphonie vocale dont les sonorités vous paraîtront étonnamment mo-dernes.

Dans une 1e partie, ils nous interprèteront, a capella, des madrigaux et chants divers, mélancoliques, joyeux, furieux, amoureux, espiègles ou coquins. Dans une 2e partie, clairement festive, nous partagerons le verre de l’amitié et les chansons à boire qui vont avec. .

Caveau Culles-les-Roches 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 26 30 46 bibliosaintboil@gmail.com

