Concert Ennéagonne Culles-les-Roches

Début : 2025-09-26 20:00:00
fin : 2025-09-26
2025-09-26
Les chanteurs d’Ennéagone nous proposent un beau voyage dans l’univers musical de la Renaissance, l’âge d’or de la polyphonie vocale dont les sonorités vous paraîtront étonnamment mo-dernes.
Dans une 1e partie, ils nous interprèteront, a capella, des madrigaux et chants divers, mélancoliques, joyeux, furieux, amoureux, espiègles ou coquins. Dans une 2e partie, clairement festive, nous partagerons le verre de l’amitié et les chansons à boire qui vont avec. .
Caveau Culles-les-Roches 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 26 30 46 bibliosaintboil@gmail.com
