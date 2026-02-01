Concert Enomystic Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches
Concert Enomystic Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches vendredi 13 février 2026.
Concert Enomystic
Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 21:00:00
fin : 2026-02-13 23:30:00
Date(s) :
2026-02-13
Groupe bien connu dans la région pour leur reprise de Pink Floyd, de Led Zeppelin, Queen et bien d’autres, vous serez électrisé par l’énergie qu’ils procurent à chaque fois qu’ils se produisent.
Restauration possible à partir de 19h30. .
Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 85 54 87 87 al.tiboussa@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Enomystic
L’événement Concert Enomystic Avranches a été mis à jour le 2026-01-30 par OT MSM Normandie BIT Genêts