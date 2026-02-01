Concert Enomystic Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches

Concert Enomystic

Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches Manche

Début : 2026-02-13 21:00:00

fin : 2026-02-13 23:30:00

2026-02-13

Groupe bien connu dans la région pour leur reprise de Pink Floyd, de Led Zeppelin, Queen et bien d’autres, vous serez électrisé par l’énergie qu’ils procurent à chaque fois qu’ils se produisent.

Restauration possible à partir de 19h30. .

Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 85 54 87 87 al.tiboussa@gmail.com

English : Concert Enomystic

