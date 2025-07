Concert Enomystik Le Bourg Banvou

Concert Enomystik Le Bourg Banvou samedi 13 septembre 2025.

Concert Enomystik

Le Bourg Grande place Banvou Orne





Début : 2025-09-13 18:00:00

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Reprises de groupes mythiques.

Buvette et planches apéro sur place.

Le Bourg Grande place Banvou 61450 Orne Normandie +33 6 21 43 31 90 francine.fabasl@sfr.fr

English : Concert Enomystik

Cover versions of legendary bands.

Refreshment bar and aperitif boards on site.

German :

Coverversionen von legendären Bands.

Getränke und Aperitifbretter vor Ort.

Italiano :

Cover di band leggendarie.

Bar e tavole per aperitivi in loco.

Espanol :

Versiones de grupos míticos.

Bar de refrescos y tablas de aperitivos in situ.

