Concert Enomystik Bar associatif L'Ecurie Genêts vendredi 12 décembre 2025.

Bar associatif L'Ecurie 20 route du Bec d'Andaine Genêts Manche

Début : 2025-12-12 18:00:00
fin : 2025-12-12 23:30:00

2025-12-12

Dîner-concert avec Enomystik, rock/électro. Dîner à partir de 19h et concert à 21h.
Réservation conseillée.

Bar associatif L'Ecurie 20 route du Bec d'Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 07 74 18 91  assolecurie@gmail.com

