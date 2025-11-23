Concert-enquête de Fourches – Silence dans les champs Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Rennes Jeudi 11 décembre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Concert-enquête de Fourches

Un spectacle hybride mettant en lumière une parole souvent négligée : celle des paysannes et paysans. S’appuyant sur de nombreux entretiens, ils se sont engagés dans une démarche d’enquête visant à restituer la réalité dans toute sa complexité. En s’appuyant également sur l’enquête journalistique de Nicolas Legendre, Silence dans les champs, les trois musiciens et le vidéaste de Fourches portent le message indispensable des lanceuses et lanceurs d’alerte auprès du plus grand nombre, tout en évoquant le monde paysan.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-11T20:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-11T21:30:00.000+01:00

Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

Université Rennes 2