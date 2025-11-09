Concert Ensemble Airs d’Ezrule Eglise Saint-Martin Levoncourt
Concert Ensemble Airs d’Ezrule Eglise Saint-Martin Levoncourt dimanche 9 novembre 2025.
Concert Ensemble Airs d’Ezrule
Eglise Saint-Martin 4 Grande rue Levoncourt Meuse
Concert à ne pas manquer !
L’ensemble Airs d’Ezrule, sous la direction de Roger BOYEZ, revient à Levoncourt !
Dimanche 9 novembre 2025 à 15 h
Église Saint-Martin
Déjà venu en mai 2023, le chœur avait conquis le public par sa justesse et son enthousiasme.
Cette année encore, les choristes promettent un moment musical riche en émotions, avec un programme varié accompagné au piano par Judith JOCHYMSKI.
Entrée gratuite participation libre
Venez nombreux partager ce bel après-midi musical !Tout public
Eglise Saint-Martin 4 Grande rue Levoncourt 55260 Meuse Grand Est +33 6 03 84 27 79 commune-de-levoncourt@orange.fr
English :
A concert not to be missed!
The Airs d?Ezrule ensemble, under the direction of Roger BOYEZ, returns to Levoncourt!
Sunday, November 9, 2025 at 3 pm
Saint-Martin Church
The choir had already performed in May 2023, winning over the audience with its accuracy and enthusiasm.
Once again this year, the choristers promise a musical moment rich in emotion, with a varied program accompanied on piano by Judith JOCHYMSKI.
Free admission ? free participation
Come one, come all to share this wonderful musical afternoon!
German :
Konzert, das Sie nicht verpassen sollten!
Das Ensemble Airs d’Ezrule unter der Leitung von Roger BOYEZ kehrt nach Levoncourt zurück!
Sonntag, den 9. November 2025 um 15 Uhr
Kirche Saint-Martin
Der Ch?ur war bereits im Mai 2023 hier und hatte das Publikum mit seiner Genauigkeit und seinem Enthusiasmus erobert.
Auch in diesem Jahr verspricht der Chor einen musikalischen Moment voller Emotionen mit einem abwechslungsreichen Programm, das von Judith JOCHYMSKI am Klavier begleitet wird.
Freier Eintritt ? freie Teilnahme
Kommen Sie zahlreich und teilen Sie diesen schönen musikalischen Nachmittag!
Italiano :
Un concerto da non perdere!
L’ensemble Airs d’Ezrule, diretto da Roger BOYEZ, torna a Levoncourt!
Domenica 9 novembre 2025 alle ore 15.00
Chiesa di Saint-Martin
Il coro si è già esibito nel maggio 2023, conquistando il pubblico con la sua precisione e il suo entusiasmo.
Anche quest’anno, i coristi promettono un’esperienza musicale ricca di emozioni, con un programma vario accompagnato al pianoforte da Judith JOCHYMSKI.
Ingresso gratuito? Partecipazione gratuita
Unitevi a noi in questo meraviglioso pomeriggio musicale!
Espanol :
Un concierto que no debe perderse
El conjunto Airs d’Ezrule, dirigido por Roger BOYEZ, regresa a Levoncourt
Domingo 9 de noviembre de 2025 a las 15:00 h
Iglesia Saint-Martin
El coro ya actuó en mayo de 2023, conquistando al público con su precisión y entusiasmo.
De nuevo este año, los coristas prometen una experiencia musical rica en emociones, con un programa variado acompañado al piano por Judith JOCHYMSKI.
Entrada libre ? participación libre
Acompáñenos en esta maravillosa tarde musical
