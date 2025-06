Concert Ensemble Arcovivo – Villers-lès-Nancy 22 juin 2025 14:30

Meurthe-et-Moselle

Concert Ensemble Arcovivo 100 rue du jardin-botanique Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-06-22 14:30:00

2025-06-22

L’Ensemble Arcovivo est un ensemble à cordes amateur basé à Nancy, réunissant des musiciens passionnés par le partage de la musique dans des lieux uniques et accessibles à tous.

Son programme est conçu pour plaire à un large public. Il est varié et éclectique.

Pour ce concert, il vous propose

– de la musique classique de Gabriel Fauré (Pavane) à Mendelssohn (Quatuor à cordes), en passant par les œuvres intemporelles et le concerto grosso d’Arcangelo Corelli

– des musiques de films / dessins animés medley de compositions célèbres de John Williams, reprise d’un tube des Beatles et voyage garanti avec le fantôme de l’Opéra

– et d’autres œuvres surprises à découvrir.Tout public

100 rue du jardin-botanique

Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 41 47 47

English :

Ensemble Arcovivo is an amateur string ensemble based in Nancy, bringing together musicians passionate about sharing music in unique venues accessible to all.

Its program is designed to appeal to a wide audience. It is varied and eclectic.

For this concert, we offer :

– classical music: from Gabriel Fauré (Pavane) to Mendelssohn (String Quartet), including timeless works and Arcangelo Corelli’s Concerto Grosso

– film/cartoon music: a medley of famous John Williams compositions, a cover of a Beatles hit and a guaranteed trip with the Phantom of the Opera

– and other surprise works to discover.

German :

Das Ensemble Arcovivo ist ein Amateur-Streichensemble mit Sitz in Nancy, das Musiker zusammenbringt, die leidenschaftlich gerne Musik an einzigartigen, für alle zugänglichen Orten teilen.

Sein Programm ist so gestaltet, dass es ein breites Publikum anspricht. Es ist abwechslungsreich und eklektisch.

Für dieses Konzert bietet er Ihnen :

– klassische Musik: von Gabriel Fauré (Pavane) über Mendelssohn (Streichquartett) bis hin zu zeitlosen Werken und dem Concerto grosso von Arcangelo Corelli

– filmmusik / Zeichentrickfilme: Medley berühmter Kompositionen von John Williams, Cover eines Beatles-Hits und eine garantierte Reise mit dem Phantom der Oper

– und andere Überraschungswerke, die es zu entdecken gilt.

Italiano :

L’Ensemble Arcovivo è un ensemble amatoriale di archi con sede a Nancy, che riunisce musicisti appassionati di condivisione della musica in luoghi unici e accessibili a tutti.

Il suo programma è pensato per rivolgersi a un pubblico ampio. È vario ed eclettico.

Per questo concerto, vi proponiamo

– musica classica: da Gabriel Fauré (Pavane) a Mendelssohn (Quartetto per archi), passando per opere senza tempo e il Concerto Grosso di Arcangelo Corelli

– musica da film e cartoni animati: un medley di celebri composizioni di John Williams, una cover di un successo dei Beatles e un viaggio garantito con il Fantasma dell’Opera

– e altre opere a sorpresa da scoprire.

Espanol :

El Ensemble Arcovivo es un conjunto aficionado de cuerda con sede en Nancy, que reúne a músicos apasionados por compartir la música en espacios únicos y accesibles a todos.

Su programación se dirige a un público amplio. Es variado y ecléctico.

Para este concierto, le proponemos

– música clásica: de Gabriel Fauré (Pavane) a Mendelssohn (Cuarteto de cuerda), pasando por obras intemporales y el concerto grosso de Arcangelo Corelli

– música de películas y dibujos animados: un popurrí de famosas composiciones de John Williams, una versión de un éxito de los Beatles y un viaje garantizado con el Fantasma de la Ópera

– y otras obras sorpresa por descubrir.

L’événement Concert Ensemble Arcovivo Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2025-06-14 par DESTINATION NANCY