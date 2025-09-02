Concert Ensemble Astrolabe Fest Rue Louis Massignon Trégueux

Rue Louis Massignon Centre Culturel de La Ville Robert Trégueux Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31 22:00:00

2026-01-31

Dialogue de partitions entre musique ancienne et airs traditionnels bretons

L’Ensemble Astrolabe, basé à Saint-Brieuc, trace sa route entre tradition et modernité, tel l’instrument de navigation dont il porte le nom. Fondé en 2021, cet ensemble à géométrie variable rassemble de jeunes interprètes virtuoses venant de divers horizons et explore les musiques baroques, classiques et romantiques sur des instruments d’époque, avec un regard

curieux et une énergie communicative. Portés par un esprit d’exploration musicale, ses membres aiment faire dialoguer les styles et réinventer les répertoires au fil des rencontres. Pour cette toute nouvelle création, l’ensemble propose un voyage musical entre Salzbourg et la Bretagne. Il revisite une oeuvre de Léopold Mozart (le père du célèbre Wolfgang), Le Mariage paysan, inspirée des mélodies festives qu’il aurait entendues à un mariage dans la campagne de Salzbourg. Léopold compose cette oeuvre en 1755 pour les instruments de l’orchestre classique, en y intégrant, une cornemuse, une vielle à roue et des rythmes dansants, comme un clin d’oeil à ces musiques populaires.

Les musiciens de l’Ensemble Astrolabe, en collaboration avec Jordane Guilloux et les Soeurs Udo, se sont ainsi amusés à imaginer ce qu’aurait entendu ce compositeur s’il avait assisté à un mariage dans les Côtes d’Armor.

Un moment unique où passé et présent s’entrelacent dans une fête musicale vivante et pleine de surprises.

Tout public. .

Rue Louis Massignon Centre Culturel de La Ville Robert Trégueux 22590 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 12 96

