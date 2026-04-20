Concert Ensemble baroque A415 Eglise de la Croupte La Croupte Livarot-Pays-d’Auge
Concert Ensemble baroque A415 Eglise de la Croupte La Croupte Livarot-Pays-d’Auge vendredi 8 mai 2026.
Livarot-Pays-d’Auge
Concert Ensemble baroque A415 Eglise de la Croupte
La Croupte Eglise Livarot-Pays-d’Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 18:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Concert Ensemble baroque A415 organisé par l’association des Amis de l’Eglise de la Croupte le vendredi 8 mai à 18h00 en l’église de La Croupte.
Concert Ensemble baroque A415 organisé par l’association des Amis de l’Eglise de la Croupte le vendredi 8 mai à 18h00 en l’église de La Croupte.
L’ensemble est composé de 4 chanteurs et 4 musiciens. .
La Croupte Eglise Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 81 08 01 03
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English : Concert Ensemble baroque A415 Eglise de la Croupte
Concert by the A415 Baroque Ensemble organised by the Friends of La Croupte Church on Friday 8 May at 6.00 pm in La Croupte church.
L’événement Concert Ensemble baroque A415 Eglise de la Croupte Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Lisieux Normandie Tourisme
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