CONCERT ENSEMBLE BAROQUE DE RODÈS Bouleternère 29 juin 2025 07:00

Pyrénées-Orientales

CONCERT ENSEMBLE BAROQUE DE RODÈS Carrer de la Fontaine d’amunt Bouleternère Pyrénées-Orientales

Concert pour orchestre et clavecin à l’église Saint Sulpice de Bouleternère Dimanche 29 juin 2025 à 18h00.

Entrée avec participation libre Réservation possible au 06.16.46.08.31- Tout public

Carrer de la Fontaine d’amunt

Bouleternère 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 16 46 08 31

English :

Concert for orchestra and harpsichord at Saint Sulpice church in Bouleternère Sunday, June 29, 2025 at 6:00 pm.

Admission with free participation Reservation possible on 06.16.46.08.31- All audiences

German :

Konzert für Orchester und Cembalo in der Kirche Saint Sulpice in Bouleternère Sonntag, den 29. Juni 2025 um 18.00 Uhr.

Eintritt mit freier Teilnahme Reservierung möglich unter 06.16.46.08.31- Für jedes Publikum

Italiano :

Concerto per orchestra e clavicembalo nella chiesa di Saint Sulpice a Bouleternère domenica 29 giugno 2025 alle 18.00.

Ingresso libero Prenotazioni al numero 06.16.46.08.31 Apertura al pubblico

Espanol :

Concierto para orquesta y clavicémbalo en la iglesia de San Sulpicio de Bouleternère Domingo 29 de junio de 2025 a las 18:00 h.

Entrada gratuita Reservas en el teléfono 06.16.46.08.31 Abierto al público en general

