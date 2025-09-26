Concert | Ensemble Coriolis Les passagers du vent Camaret-sur-Mer
Concert | Ensemble Coriolis Les passagers du vent Camaret-sur-Mer vendredi 26 septembre 2025.
Concert | Ensemble Coriolis
Les passagers du vent 3 Place Saint-Thomas Camaret-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26 18:00:00
fin : 2025-09-26 19:30:00
Date(s) :
2025-09-26
Concert de l’ensemble Coriolis (flûte, violon, alto, violoncelle et guitare) organisé par l’association « La Traverse » vendredi 26 septembre à 18h au Passagers du Vent, 3 place Saint-Thomas.
Réservation 06 16 04 72 46 .
Les passagers du vent 3 Place Saint-Thomas Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 6 16 04 72 46
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert | Ensemble Coriolis Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime