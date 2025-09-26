Concert | Ensemble Coriolis Les passagers du vent Camaret-sur-Mer

Concert de l’ensemble Coriolis (flûte, violon, alto, ­violoncelle et guitare) organisé par l’association « La ­Traverse » vendredi 26 septembre à 18h au Passagers du Vent, 3 place Saint-Thomas.

Réservation 06 16 04 72 46 .

Les passagers du vent 3 Place Saint-Thomas Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 6 16 04 72 46

