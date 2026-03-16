Concert Ensemble de 2 chœurs Cathédrale Saint Etienne Châlons-en-Champagne

Concert Ensemble de 2 chœurs

Cathédrale Saint Etienne 2 Place Saint-Étienne Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 16:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Tout public

Concert Ensemble de 2 chœurs à la cathédrale Saint-Etienne.

Chœur Thibaud de Champagne

Chorale de Neuss “Kantorei der Neuss” .

Cathédrale Saint Etienne 2 Place Saint-Étienne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

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English : Concert Ensemble de 2 chœurs

L’événement Concert Ensemble de 2 chœurs Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne