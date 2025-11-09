Concert ensemble de Flutes à bec Bucy-le-Long

Concert ensemble de Flutes à bec

Rue Félix Brun Bucy-le-Long Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 16:00:00

fin : 2025-11-09 17:30:00

Date(s) :

2025-11-09

Venez découvrir (ou retrouver) le consort de flûtes à bec ‘Becs de sc’Aisne’.

Créé au début de la décennie il rassemble des musiciens passionnés venus des quatre coins de l’Aisne. Sur le programme pour ce concert les œuvres allant du Moyen Âge jusqu’aux contemporaines. Les flûtes jouées: de la plus petite au sonorité très aigue jusqu’au grande basse.

L’ensemble fait partie de l’association Flûtes en l’Aisne , dont le but est de promouvoir toutes les flûtes et les ensembles de flûtes.

Venez découvrir (ou retrouver) le consort de flûtes à bec ‘Becs de sc’Aisne’.

Créé au début de la décennie il rassemble des musiciens passionnés venus des quatre coins de l’Aisne. Sur le programme pour ce concert les œuvres allant du Moyen Âge jusqu’aux contemporaines. Les flûtes jouées: de la plus petite au sonorité très aigue jusqu’au grande basse.

L’ensemble fait partie de l’association Flûtes en l’Aisne , dont le but est de promouvoir toutes les flûtes et les ensembles de flûtes. .

Rue Félix Brun Bucy-le-Long 02880 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 72 86 54 i.kleijnjan@orange.fr

English :

Come and discover (or rediscover) the ‘Becs de sc’Aisne’ recorder consort.

Created at the beginning of the decade, it brings together passionate musicians from the four corners of the Aisne region. On the program for this concert: works ranging from medieval to contemporary. The flutes played: from the smallest with a high-pitched sound to the large bass.

The ensemble is part of the Flûtes en l?Aisne association, whose aim is to promote all flutes and flute ensembles.

German :

Entdecken Sie das Blockflötenconsort ‘Becs de sc’Aisne’ (oder finden Sie es wieder).

Es wurde Anfang dieses Jahrzehnts gegründet und besteht aus begeisterten Musikern aus der ganzen Region Aisne. Auf dem Programm dieses Konzerts stehen Werke vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Die gespielten Flöten: von der kleinsten mit sehr hohem Ton bis zur großen Bassflöte.

Das Ensemble ist Teil der Vereinigung Flûtes en l’Aisne , deren Ziel es ist, alle Flöten und Flötenensembles zu fördern.

Italiano :

Venite a scoprire (o riscoprire) il consorzio di flauti dolci Becs de sc’Aisne.

Creato all’inizio del decennio, riunisce musicisti appassionati provenienti dai quattro angoli dell’Aisne. In programma per questo concerto: opere che spaziano dal Medioevo alla musica contemporanea. I flauti suonati: dal più piccolo con un suono molto acuto al grande basso.

L’ensemble fa parte dell’associazione Flûtes en l’Aisne , il cui scopo è promuovere tutti i flauti e gli ensemble di flauti.

Espanol :

Venga a descubrir (o redescubrir) el consort de flautas dulces Becs de sc’Aisne.

Creado a principios de la década, reúne a músicos apasionados procedentes de los cuatro puntos cardinales del Aisne. En el programa de este concierto: obras que van de la Edad Media a la música contemporánea. Las flautas interpretadas: desde las más pequeñas, con un sonido muy agudo, hasta los grandes bajos.

El conjunto forma parte de la asociación Flûtes en l’Aisne , cuyo objetivo es promover todas las flautas y conjuntos de flautas.

L’événement Concert ensemble de Flutes à bec Bucy-le-Long a été mis à jour le 2025-10-09 par OT du Soissonnais-Valois