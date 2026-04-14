Concert Ensemble de Saxophones Eglise de Teillet-Argenty Teillet-Argenty
Concert Ensemble de Saxophones Eglise de Teillet-Argenty Teillet-Argenty samedi 6 juin 2026.
Teillet-Argenty
Concert Ensemble de Saxophones
Eglise de Teillet-Argenty 2 chemin Féodal Teillet-Argenty Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Entrée gratuite sur réservation.
.
Eglise de Teillet-Argenty 2 chemin Féodal Teillet-Argenty 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 30 conservatoire.accueil@agglo-montlucon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Free admission on reservation.
L’événement Concert Ensemble de Saxophones Teillet-Argenty a été mis à jour le 2026-04-14 par Montluçon Tourisme