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Concert Ensemble de Saxophones Eglise de Teillet-Argenty Teillet-Argenty

Concert Ensemble de Saxophones Eglise de Teillet-Argenty Teillet-Argenty samedi 6 juin 2026.

Lieu : Eglise de Teillet-Argenty

Adresse : 2 chemin Féodal

Ville : 03410 Teillet-Argenty

Département : Allier

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Teillet-Argenty

Concert Ensemble de Saxophones

Eglise de Teillet-Argenty 2 chemin Féodal Teillet-Argenty Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Entrée gratuite sur réservation.
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Eglise de Teillet-Argenty 2 chemin Féodal Teillet-Argenty 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 30  conservatoire.accueil@agglo-montlucon.fr

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English :

Free admission on reservation.

L’événement Concert Ensemble de Saxophones Teillet-Argenty a été mis à jour le 2026-04-14 par Montluçon Tourisme