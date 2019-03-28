Concert Ensemble Didgeridoo, Handpan et Saxophone au Circonflexe Nogent-le-Rotrou

Concert Ensemble Didgeridoo, Handpan et Saxophone au Circonflexe

24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Concert Ensemble Didgeridoo, Handpan et Saxophone au Circonflexe

Un peu de musique avec votre verre ? Rejoignez le Circonflexe pour une soirée concert !

Samedi 28 mars à 19h

Entrée libre

Repas sur réservation

24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 81 49 02 71

English :

Concert with Didgeridoo, Handpan and Saxophone Ensemble at Circonflexe

A little music with your drink? Join us at Circonflexe for an evening concert!

Saturday, March 28, 7pm

Free admission

Meals on reservation

