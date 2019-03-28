Concert Ensemble Didgeridoo, Handpan et Saxophone au Circonflexe Nogent-le-Rotrou
Concert Ensemble Didgeridoo, Handpan et Saxophone au Circonflexe Nogent-le-Rotrou samedi 28 mars 2026.
Concert Ensemble Didgeridoo, Handpan et Saxophone au Circonflexe
24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Concert Ensemble Didgeridoo, Handpan et Saxophone au Circonflexe
Un peu de musique avec votre verre ? Rejoignez le Circonflexe pour une soirée concert !
Samedi 28 mars à 19h
Entrée libre
Repas sur réservation 06 81 49 02 71 .
24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 81 49 02 71
English :
Concert with Didgeridoo, Handpan and Saxophone Ensemble at Circonflexe
A little music with your drink? Join us at Circonflexe for an evening concert!
Saturday, March 28, 7pm
Free admission
Meals on reservation
