Drôme

Concert Ensemble féminin l'Ambellie Temple de Ponet Ponet-et-Saint-Auban Drôme

2025-06-01 17:00:00

fin : 2025-06-01

2025-06-01

Armelle Babin dirige l’Ensemble féminin L’Ambellie, composé de neuf voix. Seront proposés des chants sur le thème de la Vierge Marie du Moyen Âge à nos jours avec, des compositions Monteverdi, Mozart, Kodaly, Britten, Emery et Gjeilo.

Temple de Ponet

Ponet-et-Saint-Auban 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Armelle Babin conducts the nine-voice L’Ambellie women’s ensemble. The program features songs on the theme of the Virgin Mary, from the Middle Ages to the present day, with compositions by Monteverdi, Mozart, Kodaly, Britten, Emery and Gjeilo.

German :

Armelle Babin leitet das Frauenensemble L’Ambellie, das aus neun Stimmen besteht. Es werden Lieder über die Jungfrau Maria vom Mittelalter bis heute gesungen, mit Kompositionen von Monteverdi, Mozart, Kodaly, Britten, Emery und Gjeilo.

Italiano :

Armelle Babin dirige l’ensemble femminile L’Ambellie a nove voci. Il programma comprende brani sul tema della Vergine Maria dal Medioevo ai giorni nostri, con composizioni di Monteverdi, Mozart, Kodaly, Britten, Emery e Gjeilo.

Espanol :

Armelle Babin dirige el conjunto femenino de nueve voces L’Ambellie. El programa incluye canciones sobre el tema de la Virgen María desde la Edad Media hasta nuestros días, con composiciones de Monteverdi, Mozart, Kodaly, Britten, Emery y Gjeilo.

