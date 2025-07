Concert Ensemble Hédoné Beaussais-sur-Mer

Concert Ensemble Hédoné Beaussais-sur-Mer vendredi 1 août 2025.

Concert Ensemble Hédoné

Eglise Saint-Pierre Beaussais-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-01 20:00:00

fin : 2025-08-01

Date(s) :

2025-08-01

Dansons la Jig ! Et si l’on alliait la traditionnelle jig irlandaise à la gigue baroque de Bach ?

Cet été, embarquez pour une escapade festive et dansante en hommage au célèbre compositeur baroque ! De l’Irlande au Brésil en passant par la France et bien sûr l’Allemagne, de la gigue au menuet sans oublier la valse, nombreuses sont les pièces mettant Bach à l’honneur !

Orchestre de chambre avec Godeleine Catalan à la direction

Soprano, Noémie Bousquet .

Eglise Saint-Pierre Beaussais-sur-Mer 22650 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 45 56 51 72

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Ensemble Hédoné Beaussais-sur-Mer a été mis à jour le 2025-07-21 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme