Concert Ensemble Hédoné Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer mardi 5 août 2025.

Abbaye 3 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor

Début : 2025-08-05 20:00:00

fin : 2025-08-05

2025-08-05

Terre d’Espagne. Granada, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Aragon .. C’est un voyage festif à travers toute l’Espagne qui vous attend !

Si Albéniz s’impose comme un des compositeurs des plus charismatiques de la fin du XIXème siècle, il est vite rejoint par Granados et De Falla. Chacun propose sa propre lecture du voyage espagnol, s’inspirant des mélodies, danses et rythmes du répertoire populaire. Les mélodies de Viardot, quant à elles, sont un clin d’œil au lien culturel étroit entretenu entre la France et l’Espagne.

Orchestre de chambre avec Godeleine Catalan à la direction

Soprano, Noémie Bousquet .

Abbaye 3 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 45 56 51 72

