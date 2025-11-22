Concert Ensemble Hélios Médiathèque Les Pieds dans l’eau Jaligny-sur-Besbre

Concert Ensemble Hélios

La médiathèque communautaire Les Pieds dans l’eau de Jaligny-sur-Besbre, vous propose un concert de l’ensemble Hélios dans le cadre de Hors saison musicale, en partenariat avec les Amis du Patrimoine de Jaligny.

English :

Les Pieds dans l’eau, the community media library in Jaligny-sur-Besbre, invites you to a concert by the Hélios ensemble as part of its Hors saison musicale program, in partnership with Les Amis du Patrimoine de Jaligny.

German :

Die Mediathek der Gemeinde Les Pieds dans l’eau in Jaligny-sur-Besbre bietet Ihnen im Rahmen von Hors saison musicale in Partnerschaft mit den Freunden des Kulturerbes von Jaligny ein Konzert des Ensembles Hélios an.

Italiano :

La mediateca comunitaria Les Pieds dans l’eau di Jaligny-sur-Besbre ospiterà un concerto dell’ensemble Hélios nell’ambito della stagione musicale Hors saison, in collaborazione con gli Amis du Patrimoine de Jaligny.

Espanol :

La biblioteca multimedia comunitaria Les Pieds dans l’eau de Jaligny-sur-Besbre acoge un concierto del conjunto Hélios en el marco de su temporada musical Hors saison, en colaboración con los Amis du Patrimoine de Jaligny.

