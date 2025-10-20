Concert – ensemble L’Encyclopédie à la Salle Gaveau Salle Gaveau Paris

Concert – ensemble L’Encyclopédie à la Salle Gaveau Salle Gaveau Paris lundi 20 octobre 2025.

Pour les petits et les grands, ce programme est dévolu aux oeuvres résolument originales de Léopold et Wolfgang Mozart, où se feront entendre des instruments rares et originaux des Lumières tels un coucou, un fouet, un croissant turc, une corne de brume, un rossignol….

Florent Albrecht et son ensemble L’Encyclopédie explorent l’univers malicieux des Mozart père et fils. Qu’il s’agisse de la célèbre Symphonie des jouets ou de la tintinnabulante Promenade en traîneau de Leopold, assurément joie fantaisie riment ici avec subtilités – autant de qualités portées par une approche stylistique assumée de leurs interprètes. La Serenata notturna de Wolfgang répond en finesse à cet univers enfantin lors d’une véritable fête nocturne aux accents « rustiques »; le Concerto pour pianoforte et orchestre kv 415, en contrepoint, fait entendre le son enthousiaste de L’Encyclopédie dans le premier « grand » concerto du jeune Mozart devenu adulte.

Programme

Leopold Mozart • Schlittenfahrtsinfonie « Course en traîneau » (avec sabots de chevaux, clochettes, fouet etc.)

Wolfgang Amadeus Mozart • Serenata notturna kv 239

Leopold Mozart • Kindersinfonie « Symphonie des jouets » (avec coucou, rossignol, crécelle etc.)

Wolfgang Amadeus Mozart • Concerto n°13 kv 415 pour pianoforte et orchestre

Interprètes

Florent Albrecht • Direction

Ensemble L’Encyclopédie

Musique réjouissante de Leopold et Wolfgang Mozart pour les plus petits et les grands : sortie du 1er CD de l’ensemble L’Encyclopédie chez harmonia mundi!

de 20h30 à 22h15

payant Public enfants, jeunes et adultes.

Salle Gaveau 45 Rue La Boétie 75008 Paris Paris

https://sallegaveau.com/event-pro/mozart-pere-fils-la-symphonie-des-jouets-et-autres-oeuvres/ +33149530507