Concert Ensemble Marimbao Cayeux-sur-Mer

Concert Ensemble Marimbao Cayeux-sur-Mer lundi 14 juillet 2025.

Concert Ensemble Marimbao

Boulevard du général Sizaire Cayeux-sur-Mer Somme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14 14:30:00

fin : 2025-07-14 18:00:00

Date(s) :

2025-07-14

Laissez-vous emporter par les rythmes envoûtants et les sonorités chaleureuses de l’Ensemble Marimbao, en concert à Cayeux-sur-Mer. Percussions, marimbas et mélodies du monde se mêlent pour un moment musical original, vivant et plein d’énergie. Une parenthèse sonore à ne pas manquer ! .

Boulevard du général Sizaire Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 04 04

L’événement Concert Ensemble Marimbao Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France OT DE LA BAIE DE SOMME