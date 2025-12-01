Concert ensemble Mélicordes Sélestat

Concert ensemble Mélicordes Sélestat samedi 13 décembre 2025.

Concert ensemble Mélicordes

1 rue du Tabac Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13 20:00:00

fin : 2025-12-13 22:00:00

Date(s) :

2025-12-13

L’ensemble Mélicordes explore le monde de la guitare classique en jouant aussi bien des œuvres contemporaines originales que le répertoire classique et espagnol

C’est bien le partage d’une même sensibilité et le désir d’exprimer leur passion qui réunit ces musiciens.

Ils allient leurs talents guidés par leur amour pour ce merveilleux instrument.

L’ensemble Mélicordes explore le monde de la guitare classique en jouant aussi bien des œuvres contemporaines originales que le répertoire classique et espagnol.

Les guitaristes de Mélicordes transmettent dans les conservatoires et écoles de musique le savoir-faire dont ils sont dépositaires.

Assister à un concert par Mélicordes garantit une soirée mémorable, riche en couleurs et émotions. .

1 rue du Tabac Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 03 86 evasion@apeicentrealsace.fr

English :

The Mélicordes ensemble explores the world of classical guitar, playing original contemporary works as well as the classical and Spanish repertoire

German :

Das Ensemble Mélicordes erkundet die Welt der klassischen Gitarre, indem es sowohl zeitgenössische Originalwerke als auch das klassische und spanische Repertoire spielt

Italiano :

L’ensemble Mélicordes esplora il mondo della chitarra classica, suonando opere originali contemporanee e il repertorio classico e spagnolo

Espanol :

El conjunto Mélicordes explora el mundo de la guitarra clásica, interpretando obras originales contemporáneas, así como el repertorio clásico y español

L’événement Concert ensemble Mélicordes Sélestat a été mis à jour le 2025-09-09 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme