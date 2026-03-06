Concert Ensemble Musaïk Théâtre de Lunéville Lunéville
Concert tout public. Durée 65 min
2€ la place et gratuit pour les moins de 12 ans
Billets en vente à l’imprimerie Graphilun (2 rue Keller et Guérin)
Tous renseignements au 06 68 99 32 81 ou 06 61 96 43 65Tout public
English :
Concert for all ages. Duration 65 min
2? per seat, free for children under 12
Tickets on sale at Graphilun (2 rue Keller et Guérin)
Further information: 06 68 99 32 81 or 06 61 96 43 65
