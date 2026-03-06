Concert Ensemble Musaïk Théâtre de Lunéville Lunéville

Concert Ensemble Musaïk

Concert Ensemble Musaïk Théâtre de Lunéville Lunéville vendredi 6 mars 2026.

Concert Ensemble Musaïk

Théâtre de Lunéville 37 rue de Lorraine Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
2
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-03-06 20:30:00
fin : 2026-03-06

Date(s) :
2026-03-06

Concert tout public. Durée 65 min
2€ la place et gratuit pour les moins de 12 ans
Billets en vente à l’imprimerie Graphilun (2 rue Keller et Guérin)
Tous renseignements au 06 68 99 32 81 ou 06 61 96 43 65Tout public
2  .

Théâtre de Lunéville 37 rue de Lorraine Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 68 99 32 81 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert for all ages. Duration 65 min
2? per seat, free for children under 12
Tickets on sale at Graphilun (2 rue Keller et Guérin)
Further information: 06 68 99 32 81 or 06 61 96 43 65

L’événement Concert Ensemble Musaïk Lunéville a été mis à jour le 2026-03-02 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS