Concert Ensemble Odysseum Salle Henri Girard La Garde-Adhémar

Concert Ensemble Odysseum
Salle Henri Girard Impasse du Grand Cellier La Garde-Adhémar Drôme
Début : 2026-01-25 17:00:00
fin : 2026-01-25
2026-01-25
Concert de l’Ensemble Odysseum. Mozart, Glazounov, Bartok, Hisaishi, Morricone.
Violon, Anne-Cécile Brielles Déborah Lasserre. Alto, Michel Tertiant. Violoncelle, Isabelle Cordier. Clarinette, Arnaud Martin.
Salle Henri Girard Impasse du Grand Cellier La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 41 38 jychaze@gmail.com
English :
Concert by the Odysseum Ensemble. Mozart, Glazounov, Bartok, Hisaishi, Morricone.
Violin, Anne-Cécile Brielles Déborah Lasserre. Viola, Michel Tertiant. Cello, Isabelle Cordier. Clarinet, Arnaud Martin.
