Concert | Ensemble Odysseus Place de la Liberté Langeac

Concert | Ensemble Odysseus

Place de la Liberté Collégiale Saint Gal Langeac Haute-Loire

Début : Mardi 2025-07-29

2025-07-29

Concert de musique classique à la Collégiale Saint Gal avec l’Ensemble Odysseus qui interprètera le répertoire de Mozart, Piazzoli (Tangos), Grieg, Tchaïkovsky… et de multiples surprises!! Entrée libre.

Place de la Liberté Collégiale Saint Gal Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 10 secretariat.general@ville-langeac.com

English :

Classical music concert at the Collégiale Saint Gal with the Ensemble Odysseus performing the repertoire of Mozart, Piazzoli (Tangos), Grieg, Tchaikovsky… and many other surprises! Free admission.

German :

Klassisches Musikkonzert in der Stiftskirche Saint Gal mit dem Ensemble Odysseus, das Repertoire von Mozart, Piazzoli (Tangos), Grieg, Tschaikowsky… und viele Überraschungen! Eintritt frei.

Italiano :

Concerto di musica classica alla Collégiale Saint Gal con l’Ensemble Odysseus che esegue il repertorio di Mozart, Piazzoli (Tanghi), Grieg, Tchaikovsky… e molte altre sorprese! Ingresso libero.

Espanol :

Concierto de música clásica en la Collégiale Saint Gal con el Ensemble Odysseus interpretando el repertorio de Mozart, Piazzoli (Tangos), Grieg, Tchaïkovsky… ¡y muchas otras sorpresas! Entrada gratuita.

