Concert Ensemble Oxford Nay vendredi 15 août 2025.

EGLISE DE NAY Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-15

fin : 2025-08-15

Date(s) :

2025-08-15

Ensemble Oxford.

Mark Shepherd qui a rencontré un vif succès l’an dernier à Nay revient cette année avec un ténor international et un ensemble instrumental composé de 4 musiciens, violon, hautbois, violoncelle et lui même orgue, piano et clavecin. Tous ces interprètes formés dans de prestigieuses écoles anglaises Oxford, Guildhall, Royal school of music, vous emmèneront dans les univers de Bach, Purcell, Haendel à Massenet, Mendelssohn Moeran et Morricone. .

EGLISE DE NAY Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 46 22 fpedeucoig@gmail.com

